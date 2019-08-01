Новости версия для печати Сегодня экологические отряды вышли в свой новый рейд по Орлу Свою работу экологические отряды начали 1 июня. Сегодня стартовала третья смена. В отрядах - старшеклассники.



Их фронт работы - парки, скверы, набережные. Перед началом - обязательный инструктаж. Несмотря на то, что рабочий день ребят меньше трех часов, отношение у всех ответственное. И этой возможностью заработать на карманные расходы подростки пользуются активно. Только в Советском районе Орла в экоотрядах числится полсотни школьников.



Организаторы отмечают еще один полезный аспект такой деятельности для подростков: ребята становятся более дисциплинированными, ответственными, приучаются к порядку и к правилам по технике безопасности.





Антон Киселёв

1 августа 2019 года







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