Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Уроки истории, вписанные кровью десятков миллионов погибших солдат. Вместе с жителями и гостями Орла мы поклонились ушедшим героям, и сказали спасибо ветеранам, живущим сегодня.



- Долгожданные квадратные метры. В проблеме обманутых дольщиков разбирались прокуроры.



- Сегодня началась третья смена в экологических отрядах.



- Настоящий чемпион! Мы познакомились с амчанином, который ежедневно побеждает свой недуг и учит мальчишек идти к победе.



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Вести-Орёл

1 августа 2019 года







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