В Орловской области раскрыли кражу телят

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четверг
1.08.2019
19:07:28
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В Орловской области раскрыли кражу телятК преступлению оказались причастны трое селян.
Полицейские установили, что молодые люди 1999 и 1986 годов рождения и девушка 1995 года рождения до совершения преступления распивали алкоголь. Затем все трое на автомобиле «ВАЗ-2106», принадлежащем 20-летнему молодому человеку, отправились к ферме. Не доехав до места несколько сотен метров, подельники оставили автомобиль и прошли к постройке пешком. Они отогнули щеколду калитки, отвязали двух телят и довели их до машины. Похищенных животных они транспортировали в багажнике и салоне транспортного средства за пределы села Корсаково. Животных до продажи они спрятали, привязав в безлюдном месте. После этого злоумышленники уехали домой. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.
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