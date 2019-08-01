Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
1.08.2019
19:07:34
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Леонид Музалевский поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Павловича Носкова

В Орле проходят мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. С благодарностью и подарками сегодня в гостях у одного из освободителей Орловщины побывал председатель Орловского облсовета. В беседе со спикером регионального парламента ветеран вспомнил и о своих солдатских буднях - во внутренних войсках МВД СССР он отслужил почти 26 лет, и о боях Великой Отечественной войны, в ходе которых был трижды ранен, и дал пару советов для долголетия.

Несмотря на всё горе, которое принесла война с фашизмом нашей Родине, одно хорошее воспоминание, точнее даже качество, в Иване Павловиче сохранилось ещё с тех лет. Он не курит и не употребляет алкоголь чуть ли не со своего первого боя. Хотя будучи замполитом, Носков водку и папиросы имел всегда, но всё отдавал бойцам. Здоровый образ жизни ветеран ведет и в свои 98 лет.

Все остальные воспоминания даются ветерану тяжело. О начале войны Иван Павлович узнал за 4 дня до своего 20-летия. Тогда он уже как год учился в школе сержантского состава. Группу младших командиров направили на переподготовку, а в конце ноября 1941 года комсорг миномётного дивизиона Носков впервые оказался на передовой. Битва под Москвой - эти бои навсегда останутся в истории одними из самых ожесточённых и кровопролитных. Но в них Иван Павлович смог уцелеть. Как и в следующие два года, за которые был пройден Ржев, освобождена родная Орловщина, дружественные Брянск и Гомель. Под Гомелем в ноябре 1943 года Иван Павлович и был впервые ранен. Пуля прошла в полусантиметре от сердца.

Следующие полгода Иван Носков провёл в госпитале. Хирург, оперировавший бойца, назвал его счастливчиком. Следующее ранение было уже в 1945-м, во время освобождения Восточной Пруссии. На тот момент он уже был замом комбата по политчасти. В боях на подступах к Кенигсбергу пуля попала Ивану Павловичу в грудь. Опять госпиталь. Но после этого, как признаётся сам ветеран, на здоровье больше не жаловался ни разу в жизни.

Победу Иван Носков встретил в Москве, когда поехал восстанавливать партбилет. Предыдущий пробила та самая пули под Кенигсбергом. После капитуляции Германии вернулся на родную Орловщину, где отдал военной службе ещё четверть века.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Депутатский корпус посещает всех участников Великой Отечественной войны. К сожалению, их осталось не так много. Пожелания - дожить до 100-летия, мы обязательно приедем поздравить».

Несмотря на свой солидный возраст, ветеран старается вести активный образ жизни, встречается с молодёжью, участвует в работе ветеранской организации. А самое главное считает себя счастливым человеком, ведь ему не раз выпадала честь первым подниматься в атаку.




Антон Киселёв
1 августа 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта