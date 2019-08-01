Новости версия для печати Леонид Музалевский поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Павловича Носкова В Орле проходят мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. С благодарностью и подарками сегодня в гостях у одного из освободителей Орловщины побывал председатель Орловского облсовета. В беседе со спикером регионального парламента ветеран вспомнил и о своих солдатских буднях - во внутренних войсках МВД СССР он отслужил почти 26 лет, и о боях Великой Отечественной войны, в ходе которых был трижды ранен, и дал пару советов для долголетия.



Несмотря на всё горе, которое принесла война с фашизмом нашей Родине, одно хорошее воспоминание, точнее даже качество, в Иване Павловиче сохранилось ещё с тех лет. Он не курит и не употребляет алкоголь чуть ли не со своего первого боя. Хотя будучи замполитом, Носков водку и папиросы имел всегда, но всё отдавал бойцам. Здоровый образ жизни ветеран ведет и в свои 98 лет.



Все остальные воспоминания даются ветерану тяжело. О начале войны Иван Павлович узнал за 4 дня до своего 20-летия. Тогда он уже как год учился в школе сержантского состава. Группу младших командиров направили на переподготовку, а в конце ноября 1941 года комсорг миномётного дивизиона Носков впервые оказался на передовой. Битва под Москвой - эти бои навсегда останутся в истории одними из самых ожесточённых и кровопролитных. Но в них Иван Павлович смог уцелеть. Как и в следующие два года, за которые был пройден Ржев, освобождена родная Орловщина, дружественные Брянск и Гомель. Под Гомелем в ноябре 1943 года Иван Павлович и был впервые ранен. Пуля прошла в полусантиметре от сердца.



Следующие полгода Иван Носков провёл в госпитале. Хирург, оперировавший бойца, назвал его счастливчиком. Следующее ранение было уже в 1945-м, во время освобождения Восточной Пруссии. На тот момент он уже был замом комбата по политчасти. В боях на подступах к Кенигсбергу пуля попала Ивану Павловичу в грудь. Опять госпиталь. Но после этого, как признаётся сам ветеран, на здоровье больше не жаловался ни разу в жизни.



Победу Иван Носков встретил в Москве, когда поехал восстанавливать партбилет. Предыдущий пробила та самая пули под Кенигсбергом. После капитуляции Германии вернулся на родную Орловщину, где отдал военной службе ещё четверть века.



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Депутатский корпус посещает всех участников Великой Отечественной войны. К сожалению, их осталось не так много. Пожелания - дожить до 100-летия, мы обязательно приедем поздравить».

Несмотря на свой солидный возраст, ветеран старается вести активный образ жизни, встречается с молодёжью, участвует в работе ветеранской организации. А самое главное считает себя счастливым человеком, ведь ему не раз выпадала честь первым подниматься в атаку.









Антон Киселёв

1 августа 2019 года







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