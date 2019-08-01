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В орловской библиотеке им. Фета вспоминали о годах войны

Девиз «Знаем, помним, храним» - оказался не просто словами. Участники встречи говорили о страшном военном времени, вспоминали героев.

Их подвиг всегда будет вне времени. Советские солдаты, партизаны, подпольщики, труженики тыла и простые мирные жители - война оставила в душе и жизни каждого из них свой кровавый и огненный след. Владимир Николаевич Константинов, коренной орловец. Когда враг пришел на родную землю, ему было чуть больше семи, а вот Ирине Васильевне Казанцевой тогда было 16 лет, то, что ее не угнали в Германию, до сих пор называет чудом. Они помнят все, но как ни тяжелы эти воспоминания, готовы делиться ими с теми, кто сегодня знает о войне лишь по рассказам.

Участники военно-патриотического клуба «Орел» не сидели в окопах, но они организовали выставку обмундирования и оружия времен Второй мировой. Выставка сразу оказалась в центре внимания.

Никита Туляков, участник военно-патриотического клуба «Орел»: «Мы должны помнить тех, кто погиб за нас, мы должны помнить не только тех, кто воевал, но и тех, кто работал в тылу».

Андрей Должинский, руководитель военно-патриотического клуба «Орел»: «Если мы не будем знать историю нашу, то у нас не будет будущего, поэтому надо объяснять, рассказывать о подвиге русского солдата в Великую Отечественную войну».

И они, сегодняшние мальчишки и девчонки, знают и помнят тех, кто защищал Родину. А чтобы почувствовать, ощутить - берут в руки то оружие, с которым их прадеды ходили в атаку и били врага.

Сотрудники библиотеки имени Фета постарались сделать эту встречу интересной и познавательной для всех. Они подготовили викторины и конкурсы о том героическом времени и об истории родного края, организовали выездной читальный зал и выставку детского творчества. В самой библиотеке для маленьких гостей праздника был организован просмотр мультфильма «Солдатская сказка», а для всех жителей - тематическая выставка артефактов военного времени.




Оксана Гранн
1 августа 2019 года

 


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