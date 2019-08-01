Новости версия для печати Сегодня в Орле стартовало Первенство России по грэпплингу Медали разыграют в двух дисциплинах: классическом грэпплинге и грэпплинге-ги.



Соревнования пройдут до 4 августа. В них примут участие спортсмены в возрасте от 12 до 19 лет. Они будут бороться за путевку на Первенство мира – турнир является официальным отбором.





Анастасия Дорохова

1 августа 2019 года







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