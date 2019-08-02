Новости версия для печати Фонд социального страхования определился с датами выплаты детского пособия Деньги будут перечислены с 6 по 15 августа.



Ведомство напоминает, что в Орловской области два года действует проект «Прямые выплаты». Согласно нововведениям, изменился порядок выплаты социальных пособий работающим гражданам. Рассчитывает и перечисляет пособия не бухгалтерия предприятий, а региональное отделение Фонда социального страхования. Выплачиваются пособия работникам напрямую - на лицевой счет в банке или по почте.





Анастасия Дорохова

2 августа 2019 года







На главную страницу





