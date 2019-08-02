«Подросток под защитой закона». Цифры акции

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пятница
2.08.2019
10:48:07
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«Подросток под защитой закона». Цифры акцииДанные опубликовало УМВД по Орловской области.
С начала года пресечено 20 административных правонарушений, связанных с вовлечением подростков в распитие спиртных напитков. Задокументирован 21 факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, в том числе 1 – повторно совершенный продавцом, уже привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние.
В настоящее время расследуется уголовное дело, работнику торговли грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Также полицейские пресекают факты вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления табака. В рамках акции к административной ответственности за совершение данных правонарушений привлечено три лица, в том числе двое родителей. Им назначен административный штраф от одной до трех тысяч рублей.
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