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В Орле вновь перекроют центр города

В связи с проведением легкоатлетического пробега и открытой велосипедной гонки-критериум, посвященных Дню города Орла, 3 августа с 11:00 до 14:00 будет запрещено движение по маршрутам проведения мероприятий:

пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — пл. Ленина; пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. Пионерская — ул. Салтыкова-Щедрина — пл. Ленина; пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. Гуртьева — ул. Салтыкова-Щедрина, а также по ул. Максима Горького (от ул. Полесской до пл. Ленина), по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Ленина), по ул. Пионерской (от ул. Октябрьской до ул. Салтыкова-Щедрина), по ул. Красноармейской (от ул. Октябрьской до ул. Салтыкова-Щедрина).

Кроме того, с 00:00 до 14:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Красноармейской), по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пролетарская гора до ул. Красноармейской).