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В Орле пройдет межрегиональный турнир по боксу

Турнир будет проходить 4 августа с 15:00 до 18:00 на площади Ленина . В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены (мастера спорта России) из Орловской, Курской, Воронежской, Тверской, Брянской и Московской областей.



Торжественная церемония открытия турнира состоится в 15:00.

В числе почетных гостей ожидаются: генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации, председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии Виктор Ермаков; депутат Государственной Думы РФ, председатель правления Клуба Героев, Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Антошкин; вице-президент Курской региональной общественной организации «Федерация бокса и кикбоксинга», мастер спорта России по боксу Владимир Поветкин.