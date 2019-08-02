В Орле пройдет межрегиональный турнир по боксу

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пятница
2.08.2019
10:48:13
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В Орле пройдет межрегиональный турнир по боксуСоревнования войдут в программу праздничных мероприятий ко Дню города.
Турнир будет проходить 4 августа с 15:00 до 18:00 на площади Ленина. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены (мастера спорта России) из Орловской, Курской, Воронежской, Тверской, Брянской и Московской областей.
Торжественная церемония открытия турнира состоится в 15:00.
В числе почетных гостей ожидаются: генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации, председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии Виктор Ермаков; депутат Государственной Думы РФ, председатель правления Клуба Героев, Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Антошкин; вице-президент Курской региональной общественной организации «Федерация бокса и кикбоксинга», мастер спорта России по боксу Владимир Поветкин.
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