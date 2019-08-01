Новости версия для печати Сегодня Андрей Клычков встретился с управляющим Отделения по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Романом Никольским Рабочая встреча состоялась в областной администрации.



На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Банка России и Правительства Орловской области. Роман Никольский представил стратегию Банка России в региональном аспекте, внес предложения по развитию нефинансовых сервисов на базе национального платежного инструмента – карты «Мир» для жителей Орловской области. Также поднимались вопросы повышения доступности финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, повышения финансовой грамотности орловцев, использования государственно-частного партнерства в качестве инструмента инвестиционного финансирования, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

1 августа 2019 года







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