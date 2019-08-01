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Александр Муромский поздравил ветерана с приближающимся Днем города

Николай Овсянников родился в деревне Игнатеево Дмитровского района 15 декабря 1924 года. В 17 лет он поступил в Дмитровский партизанский отряд, который вошел в Первую Курскую партизанскую бригаду. Участвовал в разгроме немецкого штаба в селе Крупышно, подорвал немецкий эшелон.

В марте 1943 года партизанская бригада соединилась с частями Советской Армии. Николай Овсянников сражался на Курской дуге, где был ранен. Войну закончил на Западной Украине, где участвовал в ликвидации бандеровских банд.

После демобилизации окончил вечернюю школу, институт, долгое время работал в Орловском аэропорту, а затем - конструктором на заводе «Химмаш».

В настоящее время ветеран участвует в военно-патриотической работе, с помощью супруги Людмилы Фёдоровны, которая также участвовала в партизанском движении, пишет книги с воспоминаниями о минувшей войне, боевых товарищах.

Николай Овсянников награжден Орденом «Отечественной войны II степени», Орденом «Красной Звезды», медалями «Партизану Великой Отечественной войны II степени», сообщает сайт городской администрации.