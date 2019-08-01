Новости версия для печати Турнир по грэпплингу в Орле принял спортсменов из восьми федеральных округов Сегодня Орел стал местом притяжения для тысячи спортсменов. Мы принимаем Первенство России по грэпплингу. Это - вид борьбы, который полюбился не только мальчишкам, но и девчонкам. Почему этот вид спорта сравнивают с шахматами? Каков настрой спортсменов?



Четыре возрастных категории, три соревновательных дня, две дисциплины и только одна цель – победа! За нее на Первенстве России по грэпплингу борются более тысячи спортсменов из восьми федеральных округов. Турнир в Орле стал самым крупным за последние четыре года. Для тех, кто не знаком с грэпплингом, он покажется еще одним видом борьбы. Но совсем не зря его называют «новыми шахматами». Ризван Бочкаев, президент Всероссийской Федерации грэпплинга: «В шахматах важно переместить фигуры в ту часть доски, где они наиболее востребованы, то есть атаковать большими силами менее защищенные фигуры. В грэпплинге то же самое». Ирина Куприна привезла на Первенство России в Орле целую команду воспитанников. Есть среди них как мальчики, так и девочки. Сама Ирина отмечает, что для достижения результата важнее не пол спортсмена, а его внутреннее состояние. Ирина Куприна, тренер клуба «Сибирский барс» (г.Москва): «Для меня нет понятия «мальчики» или «девочки», для меня есть понятие «спортсмены». Есть ребята, которые упертые, которые хотят достигать больших результатов. С такими ребятами я очень люблю заниматься - которые прут, как танки, вперед». Из своих 13 лет Алёна Набутова занимается грэпплингом почти пять. Проведено немало схваток, одержано много побед. Есть в копилке золото Первенства России и бронза Первенства мира. Но, как и любой спортсмен, Алена уверена, что достигнет лучших результатов в любимом виде спорта. Дополнительной мотивацией для победы на Первенстве России в Орле стал отбор на Первенство мира, которое состоится в ноябре в Баку. Времени для подготовки у спортсменов будет немного. И как в шахматах - будет важен каждый ход.









Анастасия Дорохова

1 августа 2019 года







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