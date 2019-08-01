Новости версия для печати Сегодня состоялась первая встреча губернатора с участниками конкурса «Молодые кадры Орловщины» На встречу с губернатором и членами комиссии конкурса собрались и новые претенденты, и участники прошлого года. Многие из них решили попробовать свои силы вновь.



Правда, условия конкурса в этом году поменялись. Из 750 участников прошлого года почти 20% были студентами. На этот раз заявки принимают только у тех, кто уже получил высшее образование, и не достиг 46 лет. Хотя первая встреча состоялась уже сегодня, прием заявок на участие в конкурсе продлен до 7 августа. Всю необходимую информацию о регистрации можно узнать на портале Орловской области. Пять лучших задумок этого года будут дорабатываться проектной командой под руководством опытного наставника-модератора. Глава региона пожелал участникам успехов и отметил, что главный упор в этом году будут делать на работу в командах и яркие идеи. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Не хватает, зачастую, простых идей и тех людей, кто горит этой идеей и реализацией. И мы надеемся, что перенос акцентов с личности на идеи и проекты в рамках уже сегодняшнего конкурса «Молодые кадры Орловщины» даст нам возможность раскрыть больше, больший потенциал, и самое главное - реализовать большее количество идей».





Татьяна Тимохина

1 августа 2019 года







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