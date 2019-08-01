Новости версия для печати Письмо к потомкам - от человека, прошедшего войну Сегодня в военно-историческом музее Орла передали эстафету Победы и послание будущим поколениям.



Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Васильевич Кушелев написал письмо, адресованное потомкам. Послание поместили в капсулу, которую доставили из Москвы. Там её передавали из рук в руки ветераны, дети и внуки победителей. Теперь письмо останется в орловском музее. И его смогут читать потомки. Сергей Широков, заведующий орловским военно-историческим музеем: «Для нас важно любое слово, любое воспоминание, любое упоминание о тех людях, которые отстояли нашу великую Победу, благодаря которой мы живем сейчас под мирным небом».





Всеволод Трифонов

1 августа 2019 года







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