Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вписано в память - болью, оплачено - слезами и кровью. Потомки говорят ветеранам «Спасибо» за жизнь без войны.

- Дайте им «точку опоры»! Талантливые, активные и креативные готовы работать в командах - на благо региона. Сегодня состоялась первая встреча участников конкурса «Молодые кадры Орловщины».

- Фото - от Леонида Андреева. Автохромы вековой давности помогли «остановить мгновения» жизни знаменитого орловского писателя.

- Борьба «с интеллектуальным уклоном». Почему грэпплинг сравнивают с шахматами?



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Вести-Орёл

1 августа 2019 года







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