Новости версия для печати В Орловской области на трассе М-2 «Крым» «ВАЗ» врезался в стоящий автомобиль Двое пострадали.



1 августа в 14:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», при движении по автодороге М-2 «Крым» в районе 431 км допустил наезд на стоящее транспортное средство «Пежо-2008». В результате наезда телесные повреждения получили два человека: пассажир автомобиля «ВАЗ» (мужчина 1957 года рождения и пассажир автомобиля «Пежо» (мужчина 1943 года рождения). Пострадавшим оказана медицинская помощь, оба не госпитализированы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшими, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения, погибших нет.





Орловское Информбюро

2 августа 2019 года







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