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В музее Тургенева открылась выставка автохромов писателя Леонида Андреева

Эти снимки были сделаны в начале прошлого века, до революции. Увлечение Андреева фотографией было модным в то время хобби, и благодаря этому, спустя столетие после его смерти, мы можем видеть самого писателя, его близких и друзей на фотографиях. Финский период жизни нашего земляка, писателя, и фотографа увидела Эва Стасюлевич.

Последнее десятилетие своей жизни Андреев провел в Финляндии, в деревушке Ваммельсуу, своими руками построил дом и очень много фотографировал в новомодной цветной технике автохром.

Альвина Молозева, старший научный сотрудник объединенного государственного литературного музея И.С.Тургенева: «За каждым его снимком финского пейзажа, финских ландшафтов - своя история. Он не выпускал людей, которые приезжали в гости, с тем чтобы их не снять, с тем чтобы не показать им какой-то свой любимый вид».

На выставке также представлены снимки второй супруги писателя и сыновей. Леонид Андреев был настолько увлечен автохромом, что даже писал своему другу Ивану Белоусову, что если бы он был царем, всех бы заставил заниматься фотографией.

Альвина Молозева, старший научный сотрудник объединенного государственного литературного музея И.С.Тургенева: «Увлечение фотографией у него было с ранней юности, и фотоаппараты, сменяя друг друга, все более совершенствовались. И когда братья Люмьер во Франции в 1903 году изобрели этот способ автохрома, то Андреев был одним из первых фотографов в России, кто этот метод освоил».

С начала прошлого века Андреев сделал более полутора тысяч черно-белых снимков и 400 автохромов. То, что сегодня представлено в музее Тургенева, - увеличенные копии именно цветных снимков.

12 сентября исполняется 100 лет со дня смерти писателя, и эта выставка - начало большого проекта. Сотрудники музеев отправятся в Ленобласть и Петербург.
Вера Ефремова, директор объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева: «Завершится проект в Санкт-Петербурге, мы проедем по андреевским местам с экскурсией памяти - совместно с Орловским землячеством Санкт-Петербурга. И по приезде в Орел 12 сентября в театре «Русский стиль» пройдет большое мероприятие, посвященное столетию со дня смерти Леонида Николаевича Андреева». 

И еще одно событие, связанное с именем Андреева, ждет орловцев. 21 августа после длительного ремонта откроется дом-музей писателя на Пушкарной, это будет необыкновенный праздник еще и потому, что в этом году исполняется 145 лет постройке дома Леонида Андреева.

Татьяна Полушина, заведующая домом-музеем Л.Н. Андреева: «Нам очень кстати укрепили, обновили этот дом. Мы надеемся, что он всем понравится. И праздник будет проходить немного нетрадиционно - в этом году это будет праздник 2-й Пушкарной улицы. Мы рассчитываем на большое количество гостей». 

А выставку фотографий Андреева можно увидеть в музее Тургенева вплоть до 25 августа.


Эва Стасюлевич
2 августа 2019 года

 


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