Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Праздник голубых беретов. Сегодня - День Воздушно-десантный войск. Как отмечает Орёл?



- Они помнят каждый день войны и даже в свои 98 лет дадут фору молодым.



- «Орёл - созвездие любви» - уже 10 лет подряд. Сегодня праздник семей со стажем и молодоженов пройдет в центре города.



- Автохромы Леонида Андреева - век спустя.



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Вести-Орёл

2 августа 2019 года







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