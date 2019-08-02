Новости версия для печати В Орле утвердили этический кодекс медработника Цель - повышения престижа профессии.



Соответствующий приказ опубликован накануне на портале областной администрации. В документе пять разделов, в которых говорится о правильном поведении врачей и медсестер, об их взаимоотношениях с пациентами и в коллективе. Правильный медицинский работник должен «личным примером демонстрировать здоровый образ жизни и принимать посильное участие в общественных мероприятиях, особенно тех, где пропагандируется здоровый образ жизни».



Кстати, в документе отмечается важный момент: «Медицинский работник обязан осуществлять маршрутизацию медицинской карты пациента из регистратуры в кабинет врача-специалиста, доставку результатов анализов и иных исследований в кабинет врача, без привлечения пациента». Также в кодексе можно найти расшифровки понятий «Осознание приоритета здоровья пациента», «чувство ответственности» и «профессионализм». С полным текстом документа можно ознакомиться на портале областной администрации в разделе «Законодательство».





Анастасия Дорохова

2 августа 2019 года







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