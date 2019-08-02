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Только приезд съемочной группы ГТРК «Орел» смог повлиять на управляющую компанию

С жалобами на УК в нашу редакцию обратились жители дома № 32 по улице Черкасской.

Собственники квартир, в которых, кстати, живут ветераны и узники войны, пустых мусорных контейнеров не видели уже пару месяцев, двор зарос травой, детская площадка в безобразном состоянии, а как только начинается дождь, то возле их дома образуется «море». С этими и другими коммунальными проблемами жильцы дома не раз обращались в управляющую компанию «ЖЭУ №1» и жилищную инспекцию. Однако ситуация стала менять только после приезда нашей съемочной группы.

В управляющей компании нас заверили, что «дом № 32 - у них на контроле, работы вот-вот начнутся».

Александр Гудков, директор УК «ЖЭУ №1»: «Есть предписания административной комиссии: ремонт отмостки, ремонт гидроизоляции входных козырьков, замена клапанов для мусоропровода, не всех, правда, у них очень большая стоимость, четыре тысячи один клапан стоит, но где-то шесть-десять штук мы закупим и поставим. Заменим дверь во втором подъезде, а в третьем подъезде дверь отремонтируем. Постараемся отремонтировать детское оборудование, как сможем, своими руками».

О том, что двор зарос травой, в ЖЭУ №1 тоже знают, а вот как быстро она растет в летнее время - видимо забыли.

Александр Гудков, директор УК «ЖЭУ №1»: «В этом году дважды уже косили. В мае косили и в конце июля. Третий раз начали косить, но в некоторых дворах есть что косить, в некоторых – нет».

О ситуации знают и в администрации города, и если предписание выполнено не будет, власти заверили, что примут соответствующие меры.

Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта: «Мы подадим в суд за нарушение статьи 19.5 административного кодекса. Там предусмотрены штрафы на юридических, должностных и физических лиц».

Пока мы готовили материал, стало известно, что работы на Черкасской уже начались.




Юлия Опанасюк
2 августа 2019 года

 


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