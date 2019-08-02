Новости версия для печати В Железнодорожном районе Орла подвели итоги конкурса «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)» Церемония награждения прошла в сквере «Юность».



По решению конкурсной комиссии места в номинациях конкурса «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)» распределились следующим образом:



Номинация «Лучший многоквартирный дом»



1. Дом № 4А по улице Л.Толстого (председатель ТОС Нина Базилевская);



2. Дом № 8 по улице 4-я Курская (председатель ТОС Надежда Головченко);



3. Дом № 25 по улице Фомина (председатель Алла Пахомова).





Номинация «Лучший подъезд многоэтажного дома»



1. Подъезд № 2 дома № 11 по улице Советская (председатель ТОС Ирина Крыгина);



2. Подъезд № 2 дома № 4А по улице Л.Толстого (старшая по подъезду Любовь Афонина);



3. Подъезд № 4 дома № 7 по улице Новосильская (председатель инициативной группы Наталья Васильева).





Номинация «Лучшая дворовая территория многоэтажного дома»



1. Дворовая территория дома № 2 по переулку Светофорный (председатель инициативной группы Елена Тюхова);



2. Дворовая территория дома № 9 по улице Революции (председатель ТОС Валентина Лазарева);



3. Дворовая территория дома № 86 по набережной Дубровинского (председатель домового комитета Татьяна Гусенова).





Номинация «Лучшая улица частного сектора»



1. Улица Чернышевского (председатель ТОС Виктор Ковалев);



2. Улица Чкалова (председатель ТОС Любовь Дудина);



3. Улица Андриабужная (председатель ТОС Галина Жунь).





Как отметил глава территориального управления по Железнодорожному району Юрий Тарасов, также отметили людей, которые принимают активное участие в благоустройстве. Такое решение было принято из-за того, что многие дворовые территории уже на протяжение нескольких лет держатся в лидерах благодаря активистам. Так, вот уже второй год подряд лидером в номинации «Лучшая дворовая территория многоэтажного» становится площадка дома № 2 на Светофорном переулке.



Елена Тюхова, победительница конкурса: «Мы начинали с маленькой клумбы, потом с каждым годом все увеличивалось. Принимают в этом участие неравнодушные жильцы нашего дома, в основном это люди пожилого возраста, благодаря им каждый год мы занимаем первые места».





Всеволод Трифонов

2 августа 2019 года







На главную страницу





