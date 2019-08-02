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пятница
2.08.2019
14:19:42
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В Железнодорожном районе Орла подвели итоги конкурса «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)»Церемония награждения прошла в сквере «Юность».
По решению конкурсной комиссии места в номинациях конкурса «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)» распределились следующим образом:
Номинация «Лучший многоквартирный дом»
1. Дом № 4А по улице Л.Толстого (председатель ТОС Нина Базилевская);
2. Дом № 8 по улице 4-я Курская (председатель ТОС Надежда Головченко);
3. Дом № 25 по улице Фомина (председатель Алла Пахомова).
Номинация «Лучший подъезд многоэтажного дома»
1. Подъезд № 2 дома № 11 по улице Советская (председатель ТОС Ирина Крыгина);
2. Подъезд № 2 дома № 4А по улице Л.Толстого (старшая по подъезду Любовь Афонина);
3. Подъезд № 4 дома № 7 по улице Новосильская (председатель инициативной группы Наталья Васильева).
Номинация «Лучшая дворовая территория многоэтажного дома»
1. Дворовая территория дома № 2 по переулку Светофорный (председатель инициативной группы Елена Тюхова);
2. Дворовая территория дома № 9 по улице Революции (председатель ТОС Валентина Лазарева);
3. Дворовая территория дома № 86 по набережной Дубровинского (председатель домового комитета Татьяна Гусенова).
Номинация «Лучшая улица частного сектора»
1. Улица Чернышевского (председатель ТОС Виктор Ковалев);
2. Улица Чкалова (председатель ТОС Любовь Дудина);
3. Улица Андриабужная (председатель ТОС Галина Жунь).
Как отметил глава территориального управления по Железнодорожному району Юрий Тарасов, также отметили людей, которые принимают активное участие в благоустройстве. Такое решение было принято из-за того, что многие дворовые территории уже на протяжение нескольких лет держатся в лидерах благодаря активистам. Так, вот уже второй год подряд лидером в номинации «Лучшая дворовая территория многоэтажного» становится площадка дома № 2 на Светофорном переулке.
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