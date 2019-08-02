Новости версия для печати Сегодня Россия отмечает День Воздушно-десантных войск «Крылатая пехота» была и остается элитой Российской армии. В Орле этому празднику посвятили череду событий.



Мероприятия, посвященные Дню ВДВ, начались у памятника участникам локальных воин и военных конфликтов. Орловские десантники, члены их семей, представители власти почтили память тех, кто отдал жизнь за Родину.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Именно десантники стали первыми на защиту Орла. Сегодня хочется вспомнить и подвиг наших «афганцев», а также тех, кто защищал Родину от терроризма в Чечне. Их подвиг действительно пример для новых поколений».

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «ВДВ это гордость России, гордость наших Вооруженных сил. Всех – с праздником! И самое главное - чтобы над нашей страной были чистое, мирное небо, и чтобы десантники выполняли свой долг только в ходе учений».

Специальное выступление и мастер-класс подготовили для гостей ребята из клуба «Десантник». Они показали свои боевые навыки.









Анна Вайсергисер

2 августа 2019 года







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