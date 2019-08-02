Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня день ВДВ: Анна Вайсергисер расскажет, как отмечает праздник орловский «Крылатый десант».



- Амбициозные и креативные. Молодые кадры Орловщины обсудили свои проекты с губернатором. На встрече присутствовала наша съемочная группа.



- Почему жители дома № 32 по улице Черкасской не любят гулять во дворе? Мы - знаем ответ. А знают ли его коммунальщики?



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Вести-Орёл

2 августа 2019 года







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