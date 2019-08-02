Кража бытовой техники в Змиевке была раскрыта за сутки

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пятница
2.08.2019
17:28:51
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Кража бытовой техники в Змиевке была раскрыта за суткиПомогла бдительность местной жительницы.
Женщина обратилась к полицейским и рассказала, что услышала звон битого стекла в соседнем доме. По приезду полицейские установили, что неизвестный проник в частный дом, разбив оконное стекло кирпичом, и похитил микроволновую печь и телевизор. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель 1992 г.р.
Установлено также, что дом принадлежит 85-летнему пенсионеру, проживающему в другом регионе. Узнав о совершении хищения, он написал заявление в полицию. Со слов потерпевшего, сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. В беседе с полицейскими подозреваемый признался в содеянном. В настоящее время похищенное имущество изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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