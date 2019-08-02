Новости версия для печати В Заводском районе Орла прошел митинг Памяти В областном центре продолжаются памятные мероприятия, посвященные освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Минутой молчания почтили память павших. Поблагодарили за возможность жить в свободной и мирной стране - ветеранов.



В преддверии Дня города вспоминали о событиях, ставших переломным моментом в Великой Отечественной войне. Тогда, в августе 1943-го, над Орлом, который теперь по праву носит звание Города воинской славы, прогремел первый победный салют.



Сегодня собравшихся на митинг поздравили представители власти. Память тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Родины, почтили минутой молчания. К братской могиле и памятнику Героям-комсомольцам возложили цветы. Из 120 ветеранов, проживающих в Заводском районе, шестеро смогли принять участие в митинге. Для них - цветы и слова благодарности от поколения правнуков. Пожелание от ветеранов - никогда не столкнуться с ужасами войны и помнить подвиг тех, кто выстоял, и тех, кто отдал за Победу жизнь.





Татьяна Тимохина

2 августа 2019 года







На главную страницу





