Новости версия для печати В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка «Путешествуя по миру» На выставке представлено более сотни работ. Это и живопись, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство.



Экспозиция словно переносит посетителей в отдаленные уголки нашей страны и даже другие страны. Армения, Латвия, Индия, Китай. Сибирь, Урал, Дальний Восток. Авторы создавали эти произведения во время творческих командировок. Свои впечатления о культуре, пейзажах, о людях они стремились запечатлеть в живописи, в фарфоре, в композициях из стекла и керамике. Все экспонаты - из фондов музея, но некоторые работы выставляются впервые.





Мария Семак

2 августа 2019 года







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