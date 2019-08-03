В орловских магазинах молочные продукты стоят не по правилам

Ведомство напоминает, что с 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства РФ, в соответствии с которым продавцы обязаны размещать молочные, молочно-составные и молокосодержащие продукты способом, позволяющим визуально их отделить от иных пищевых продуктов, а также сопровождать их информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает осуществлять контроль за соблюдением требований к размещению (выкладке) в торговых предприятиях молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов.

Консультацию по этому вопросу можно получить в общественной приемной Управления: г. Орел, Наугорское шоссе, 2 , по телефону горячей линии Управления: 8 (4862) 41-52-52, а так же по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

За время действия постановления региональный Роспотребнадзор провел 42 внеплановые проверки. Сотрудники ведомства посетили 98 объектов торговли на которых было выявлено 92 нарушения, возбуждено 37 дел об административном правонарушении, выданы предписания о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации.