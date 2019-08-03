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В орловских магазинах молочные продукты стоят не по правилам

О результатах проверки отчитался региональный Роспотребнадзор.

Ведомство напоминает, что с 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства РФ, в соответствии с которым продавцы обязаны размещать молочные, молочно-составные и молокосодержащие продукты способом, позволяющим визуально их отделить от иных пищевых продуктов, а также сопровождать их информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира». 
 
За время действия постановления региональный Роспотребнадзор провел 42 внеплановые проверки. Сотрудники ведомства посетили 98 объектов торговли на которых было выявлено 92 нарушения, возбуждено 37 дел об административном правонарушении, выданы предписания о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации.

Управление Роспотребнадзора по   Орловской  области продолжает осуществлять контроль за соблюдением требований к размещению (выкладке) в торговых предприятиях молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов.
 
Консультацию по этому вопросу можно получить в общественной  приемной  Управления: г. Орел, Наугорское шоссе, 2,  по телефону горячей линии Управления: 8 (4862) 41-52-52, а так же  по  телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.



Анастасия Дорохова
3 августа 2019 года

 


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