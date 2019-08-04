В Орловской области наградят лучших молодых ученых

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воскресенье
4.08.2019
21:08:16
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В Орловской области наградят лучших молодых ученыхПравительство дало старт региональным конкурсам.
По информации пресс-службы облправительства, к участию в конкурсах допускаются молодые ученые, преподаватели, аспиранты, учителя и методисты, возраст которых не превышает 35 лет.
Победителям конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых вручат дипломы и премии в размере 50 тыс. рублей, победитель конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам – 25 тыс. рублей. Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях.
Финансирование конкурсов осуществляется за счет средств областного бюджета. Сроки проведения конкурсов – октябрь-декабрь 2019 года.
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