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Сегодня Орёл отмечает 453 день рождения

Для орловцев 5 августа имеет особый смысл – именно в этот день город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков и вновь зажил мирной, свободной жизнью. Каждый из нас всегда будет помнить и чтить подвиги героев подаривших нам мирное небо над головой. Уроки прошлого не прошли даром, сегодня мы живем и мечтаем, учимся и трудимся, и всегда будем хранить наш ценный и хрупкий мир!

За прошедшие столетия Орел пережил много событий. Он неоднократно был разрушен, но вновь восстанавливался, как феникс из пепла. Сейчас – это крупный областной центр, со своей историей и достопримечательностями.

В этот день хочется пожелать орловцам здоровья, светлых мыслей и успехов во всех начинаниях!