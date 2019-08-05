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понедельник
5.08.2019
18:07:35
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Поздравление Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с 76-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков
Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков!
5 августа 1943 года – священный и волнующий день для каждого жителя Орловщины, одна из важных и знаковых дат в истории России. Водрузив знамя победы над древним Орлом, доблестные советские воины навечно вписали этот день в героическую летопись нашей Родины. Победоносное завершение кровопролитного сражения за Орёл явилось ярким символом боевой мощи Красной Армии, свидетельством несгибаемого мужества и величайшей силы духа её бойцов и командиров.
Освобождение Орла стало важнейшей частью грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге, в ходе которой войскам фашистской Германии было нанесено сокрушительное поражение.
Мы всегда будем помнить подвиги героев. Беря пример с поколения победителей, своим трудом подтверждать верность их заветам. Делать всё для благополучия и процветания города Первого салюта и воинской славы Орла, любимой Орловщины, великой России.
Низкий поклон нашим доблестным ветеранам-фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, детям войны, наравне со взрослыми вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья!
В этот памятный торжественный день примите самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия!
Вечная память героям, сложившим головы на полях сражений!
Слава воинам-освободителям!
С праздником, дорогие орловцы!
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков
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