Новости версия для печати В селе Плещеево открыли памятник Советскому Солдату-освободителю Сегодня Орловщина получила один из самых ценных подарков к грядущему 76-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Его преподнесло Российское военно-историческое общество - специалисты последнего отреставрировали монумент в одной из пригородных деревень Орла. Речь идёт о селе Плещеево и памятнике советскому Солдату-освободителю.



На открытии памятника Советскому Солдату-освободителю присутствовали губернатор области, председатель облсовета, митрополит Орловский и Болховский, депутаты, поисковики, гости из столицы, рядовые жители села Плещеево. У нового памятника собралось больше сотни человек. И для каждого этот миг был важен - потому что на Орловщине практически нет семей, коих не коснулась война. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наш святой долг - хранить память о героях-освободителях. Сегодня мы вновь с благодарностью вспоминаем об их подвиге, отдаём дань глубокого уважения бойцам и командирам Красной Армии, отстоявшим нашу свободу в жестоких сражениях». Этот монумент появился в Плещеево благодаря программе Российского военно-исторического общества. Она реализуется с 2014 года, а её целью является сохранения памятников, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, - замена, реконструкция и установка новых мемориалов. Только в нашем регионе - это уже пятый памятник Советскому Солдату-освободителю. Предыдущий был открыт в канун Дня Победы в селе Тельчье Мценского района. Михаил Мягков, советник министра культуры РФ, научный директор Российского военно-исторического общества: «По всем регионам России более 200 памятников установлено Советскому Солдату-освободителю. Это очень важная инициатива, поскольку она касается всех жителей нашей страны. Это очень важно для того, чтобы молодое поколение помнило своих героев, знали, кто были их деды, прадеды, прапрадеды». В ходе реконструкции памятника была устранена историческая несправедливость. Поисковики, подняв архивы Министерства обороны, уточнили списки бойцов, погребённых в братской могиле у монумента. Сейчас на плите больше сотни имён. Есть среди них и несколько новых - это те, кого поисковики смогли найти в ходе Вахты Памяти этого года, во время работ в Орловском районе. Их похоронили с воинскими почестями и по православным традициям. Последнее имя, как рассказали сами поисковики, им удалось установить всего несколько недель назад. Во время работ под деревней Цветынь они узнали от местных жителей, что в окрестностях есть роща капитана Морозова - прозвали её так из-за солдата, похороненного здесь всего за день до освобождения Орловщины. Но ни в одном документе соответствия этим данным поисковикам установить не удалось. Как оказалось, потому что искали не того. Всё решил случай. Николай Андреев, председатель молодёжного поискового объединения «Огненная дуга»: «На нас вышли родственники старшего лейтенанта Мороза. В похоронке у них было чётко написано - деревня Цветынь. Дата гибели 4 августа 1943 года. Ну и когда уже подняли документы архива Министерства обороны, сразу вышли на артиллериста, командира батареи старшего лейтенанта Мороза». Вместе со старшим лейтенантом Михаилом Васильевичем Морозом упокоение в этой братской могиле сегодня нашли еще четверо красноармейцев. В их честь был дан салют.









Антон Киселёв

2 августа 2019 года







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