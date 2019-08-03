Новости версия для печати Ливенские работодатели оценили на «хорошо» качество подготовки студентов Мониторинг провел ливенский филиал ОГУ.



По информации газеты «Уездный город», в состав комиссии вошли руководители и работники промышленных предприятий, строительных организаций, бизнес-структур, государственных учреждений – всего 22 человека из 14 организаций.



Опрошенные руководители проводили производственную практику студентов, участвовали в работе государственной экзаменационной комиссии, сотрудничали с университетом в области научных исследований. В итоге большая часть опрошенных оценивают уровень практической подготовки ливенских студентов на «хорошо».



Издание отмечает, что в разрезе специальностей картина выглядит по-иному: 37,5% работодателей от общего числа оценили на «хорошо» студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 57% - оценили на «четвёрку» студентов специальности «Технология машиностроения», 75% - «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 100% - «Программирование в компьютерных системах». Удовлетворительную оценку поставили от 11 до 18% руководителей.





Анастасия Дорохова

3 августа 2019 года







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