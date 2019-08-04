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Сегодня в России отмечают День Железнодорожника

Системой железных дорог пронизана вся страна, их обслуживают сотни тысяч работников, а результатом их труда пользуются миллионы пассажиров, которые считают этот вид транспорта надежным и доступным

Уважаемые работники железной дороги!



Спасибо вам за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете. Желаем вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая его еще более приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше положительных эмоций и интересных моментов.