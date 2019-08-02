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4 августа свой профессиональный праздник будут отмечать железнодорожники

В годы Великой Отечественной войны железнодорожники сыграли огромную роль в освобождении Орла. Сейчас в этой отрасли идет глобальная модернизация. Но безопасность движения была и остается приоритетом в работе. В преддверие праздника Орловско-Курский регион Московской железной дороги встречает с достойными показателями. А потому лучшие работники получили грамоты.

В первое воскресенье августа железнодорожники отмечают профессиональный праздник. В этом году столичные железнодорожники отмечают 60-й юбилей Московской железной дороги. Тогда, в далеком 1959-м, Виктор Васильевич Воскресенский и не догадывался о том, какие этапы модернизации пройдет железная дорога. 
 
Виктор Воскресенский, ветеран Московской железной дороги: «В 1959 году создавалась Московская дорога, мы принимали здесь, на Орловском вокзале, первый поезд из Черни. Электрификация пришла, дорога развивалась. Мы гордились».
 
На работе Виктор Васильевич встретил будущую супругу, с которой они живут душа в душу вот уже 60 лет. И таких династий, кто делом всей своей жизни выбрал стальную магистраль, на сегодняшней встрече было много. За добросовестный труд им говорили «спасибо», лучших наградили грамотами и медалями.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В годы Великой Отечественной войны железнодорожники сыграли огромную роль в освобождении Орла, в обеспечении продовольствием. И сегодня мы видим, что развитие железной дороги это развитие инвестиционного потенциала, сегодня все инвестиционные проекты, которые мы рассматриваем для размещения в области и для развития уже существующих, связаны с развитием железной дороги. Но и конечно, нельзя не сказать слова благодарности в части пассажирских перевозок».
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Идет модернизация, и комфортные перевозки были и остаются главным приоритетом работы РЖД. Я искренне поздравляю всех работников железной дороги. Хотел бы им пожелать одного - рентабельной работы и роста заработной платы».
 
Как 60 лет назад, так и сейчас, безопасность движения для железнодорожников превыше всего. К профессиональному празднику Орловско-Курский регион МЖД подходит с достойными показателями. 
 
Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Орловско-Курский регион в целом и структурное подразделение региона были, остаются и, уверен, будут одними из лучших не только на Московской железной дороге, но и в целом по сети. Наше предприятие является победителем отраслевого сетевого соревнования. И сегодня мы в первую очередь вспоминаем тех, кто своим трудом позволяет железной дороге работать безопасно, надежно, качественно».
 
Сами же виновники торжества не скрывают: работа у них ответственная, здесь посторонних людей не бывает.
 
Марина Тимакова, дежурный по железнодорожной станции Малоархангельск: «Всем железнодорожникам желаю карьерного роста, семейного благополучия».
 
Ну и конечно, - чтобы на пути всегда горел зеленый свет.





Юлия Опанасюк
2 августа 2019 года

 


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