Новости версия для печати Сегодня в Орловском краеведческом музее открылась выставка «Русский военный костюм» Все экспонаты созданы руководителем Орловского военно-патриотического клуба «Орёл».



Более 30 костюмов от амуниции ратников Княжеской Руси до последний модели формы курсанта института береговой охраны ФСБ. Весь материал предоставлен музеем Орловского военно-патриотического клуба «Орёл». Руководитель клуба Андрей Должанский эту коллекцию собирал в течение десяти лет. Реплики старинных костюмов заказывал и шил сам - по образцам с картин, фото и художественных фильмов. Поэтому здесь представлена не только форма воинов последних десятилетий и времен Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть, как были одеты стрельцы во времена Ивана Грозного, что носили пехотинцы в эпоху Петра I, в какой форме французов встретила русская армия в 1812 году. Более 30 костюмов от амуниции ратников Княжеской Руси до последний модели формы курсанта института береговой охраны ФСБ. Весь материал предоставлен музеем Орловского военно-патриотического клуба «Орёл». Руководитель клуба Андрей Должанский эту коллекцию собирал в течение десяти лет. Реплики старинных костюмов заказывал и шил сам - по образцам с картин, фото и художественных фильмов. Поэтому здесь представлена не только форма воинов последних десятилетий и времен Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть, как были одеты стрельцы во времена Ивана Грозного, что носили пехотинцы в эпоху Петра I, в какой форме французов встретила русская армия в 1812 году. Андрей Должанский, создавая костюмы, изучал не только как, но и для чего в них были те или иные приспособления, и как с появлением нового оружия менялась и форма воинов. Форму солдат Великой Отечественной и воинства Донского времен Первой мировой сегодня продемонстрировали участники военно-патриотического клуба «Орёл». Помимо одежды на выставке представлены шевроны, ремни, погоны и другие элементы военной формы, а также снаряжение и макеты вооружения. Правда, демонстрацию оружия организовали только на время официального открытия. Сама же выставка будет действовать в краеведческом музее до середины октября. Для школьников поход в музей может стать интересным и познавательным уроком истории.









Татьяна Тимохина

2 августа 2019 года







На главную страницу





