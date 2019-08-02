Новости версия для печати Сегодня в десятый раз прошел городской праздник «Орел - созвездие любви» Традиционно его проводят в преддверии Дня города. На одной площадке встречаются несколько поколений: ветераны супружеской жизни и новобрачные.



Как прожить жизнь с одной единственной и неповторимой? Ответ на этот вопрос знает Владимир Лещиненко со своей «голубкой» - так он называет супругу вот уже 60 лет. Они и еще несколько семей юбиляров пришли на праздник «Орел - созвездие любви» поздравить молодоженов и поделиться опытом. Владимир и Валентина Лещиненко, ветераны супружеской жизни: «Нужно уважать друг друга и держаться вместе, доверять самим себе и рассчитывать на свои силы». «Созвездие любви» над Орлом в этом году взошло в 10 раз. Сегодня из-за дождя площадкой для проведения праздника стало здание драматического театра, что добавило атмосфере торжественности. Василий Новиков, мэр г. Орла: «Трудностей хватает, но все они преодолимы - если присесть и решить все проблемы. Многие проблемы бывают эмоциональные, многие - технические, но зачастую проблемы разбиваются о любовь». Татьяна Стёпина, начальник территориального отдела ЗАГС г. Орла: «Зарегистрировано 754 пары. Цифра небольшая за шесть месяцев. Но в эти полгода входят и Великий пост, традиционно люди стараются не регистрировать браки в этот период, и май - люди до сих пор верят, пожениться в мае значит «маяться всю жизнь». В июле уже была хорошая регистрация». А сегодня в ЗАГСе был аншлаг. Зарегистрировали 40 пар, шесть из них решили раскрасить свой праздник незабываемыми эмоциями. Павел и Анастасия Мазаевы, молодожёны: «Это здорово, что под одной крышей собрались и ветераны, и молодые пары». Молодожены получили свой первый семейный документ - свидетельство о регистрации брака, а также альбом с первой фотографией - в статусе супругов. Под фотографией - пожелания на память от главы администрации и мэра города Орла. А еще у «Созвездия любви» появилась своя традиция - Книга рода. В этой книге будут оставлять автографы те, кто прожил в браке не один десяток лет, а также - молодожены. Фундамент для дальнейшей жизни - заложен, осталось новоиспеченным супругам сохранить, укрепить его и пронести через годы.









Анна Вайсергисер

2 августа 2019 года







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