Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Они сражались за Родину... Сегодня в Орловском районе открыли памятник Солдату-освободителю.

- Над Орлом взошло «Созвездие любви». В празднике приняли участие супружеские пары со стажем и молодожены.

- Из музея изобразительных искусств - в «Путешествие по миру»: орловцев приглашают на новую выставку.

- Первенство России по грэпплингу: второй день соревнований и пять медалей в активе наших спортсменов.

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Вести-Орёл

2 августа 2019 года







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