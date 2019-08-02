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пятница
2.08.2019
22:52:30
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Они сражались за Родину... Сегодня в Орловском районе открыли памятник Солдату-освободителю.
- Над Орлом взошло «Созвездие любви». В празднике приняли участие супружеские пары со стажем и молодожены.
- Из музея изобразительных искусств - в «Путешествие по миру»: орловцев приглашают на новую выставку.
- Первенство России по грэпплингу: второй день соревнований и пять медалей в активе наших спортсменов.
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