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За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 35 ДТП

04 августа в 16:00 водитель, управляя автомобилем «Ваз 11113», следовал по прилегающей дороге со стороны д. Быстрая в направлении автодороги М-2 «Крым» и в районе 392 км произошел наезд на велосипедиста, который следовал по автодороге М-2 «Крым». В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован в торакальное отделение.

05 августа в 04:50 водитель, управлял автомобилем «ВАЗ 21102», следовал автодороге Орел-Тамбов и в районе 7 км допустил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Сузуки Гранд Витара», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили водители обоих автомобилей (госпитализированы), три пассажира автомобиля «ВАЗ» (один из них госпитализирован) и пассажир автомобиля Сузуки – 16-летний подросток (после осмотра отпущен).