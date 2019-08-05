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«Никогда в наших сердцах и душах не померкнет память о великом подвиге героев-освободителей»

Дорогие орловцы! Уважаемые ветераны!





Поздравляем вас с замечательным праздником — Днем города и его освобождением от фашистских захватчиков!

День освобождения Орла в Великой Отечественной войне можно считать вторым днем рождения Города первого салюта, Города воинской славы. Во время Великой Отечественной войны многие значимые события, навсегда вошедшие в историю, были связаны с нашим городом. В честь его освобождения гремел первый салют.

Но, конечно, в первую очередь, это праздник горожан — людей, которые родились и выросли на этой земле. Тех, кто своим трудом формирует будущее Орла.

Искренне благодарим всех орловцев, кто своим талантом, неиссякаемой энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала города, способствует его динамичному развитию.

Никогда в наших сердцах и душах не померкнет память о великом подвиге героев-освободителей, которые самоотверженно защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков, освобождали Орел, восстанавливали его в послевоенные годы. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

Особые слова признательности в этот праздничный день — старшему поколению горожан, которые заложили прочный фундамент нашего благополучия!

Сегодня Орел переживает очередной виток своего развития, и уже современное поколение вписывает в его историю свои достижения.

Дорогие орловцы! Мы живем в прекрасном и по-своему уникальном городе. Только вместе нам под силу сохранить его красоту, сделать его еще более комфортным для проживания.

Желаем всем крепкого здоровья, радости, удачи во всех делах и начинаниях. Любите свой город, не забывайте его героическое прошлое, созидайте наше настоящее и будущее. Наверняка, история будет складываться и из ваших имен. Пусть наш Орел останется самым замечательным городом на земле, а жизнь каждой семьи — счастливой и благополучной.

С днем рождения, любимый Орел!!!

Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский