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«Мы отдаём дань памяти и глубокой признательности поколению победителей»

Дорогие орловцы!





Примите искренние поздравления с Днём города!

76 лет назад Орловщина была освобождена от фашистского гнёта. Мы отдаём дань памяти и глубокой признательности поколению победителей, отстоявших Отечество на фронтах и самоотверженно трудившихся в тылу. Благодаря их подвигу наш город носит славное имя города первого салюта, города воинской славы!

Я хочу поблагодарить всех жителей за преданность своей малой Родине, работу на благо региона. Помните, если мы вместе, нам по плечу любые задачи! Мира вам, здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский