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понедельник
5.08.2019
18:07:23
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«Мы отдаём дань памяти и глубокой признательности поколению победителей»Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил орловцев с Днем города.
Дорогие орловцы!
Примите искренние поздравления с Днём города!
76 лет назад Орловщина была освобождена от фашистского гнёта. Мы отдаём дань памяти и глубокой признательности поколению победителей, отстоявших Отечество на фронтах и самоотверженно трудившихся в тылу. Благодаря их подвигу наш город носит славное имя города первого салюта, города воинской славы!
Я хочу поблагодарить всех жителей за преданность своей малой Родине, работу на благо региона. Помните, если мы вместе, нам по плечу любые задачи! Мира вам, здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский
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