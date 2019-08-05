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«Вести. Интервью»

В преддверии 5 августа Геннадий Зюганов посетил Орловскую область. В студии ГТРК «Орел» говорили о подвигах, которые совершили наши предки, о достижениях сегодняшнего дня, о задачах на будущее и, конечно, о проблемах.

Интервью с Геннадием Зюгановым смотрите сегодня в 19:30 на телеканале «Россия-24».