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понедельник
5.08.2019
18:07:17
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Никто не забыт... Сегодня звучат слова благодарности в адрес ветеранов, минутой молчания вспоминают погибших. Орел отмечает 76 годовщину освобождения от фашизма.
- Поклониться родному городу, вспомнить историю, обсудить перспективы развития - в Орел с визитом прибыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
- В чем и с чем ходили на войну при Александром Невском? Военные костюмы разных эпох представили в краеведческом музее. Расскажем о самых интересных экспонатах.
- Подарок к празднику от филармонии. Сегодня на главной улице областного центра будут звучать песни военных лет.
- Тебе, любимый город! Какие спортивные победы посвятили орловские спортсмены 76-й годовщине освобождения Орла от фашистов?
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