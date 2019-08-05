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Коротко о главном

- Никто не забыт... Сегодня звучат слова благодарности в адрес ветеранов, минутой молчания вспоминают погибших. Орел отмечает 76 годовщину освобождения от фашизма.





- Поклониться родному городу, вспомнить историю, обсудить перспективы развития - в Орел с визитом прибыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов.





- В чем и с чем ходили на войну при Александром Невском? Военные костюмы разных эпох представили в краеведческом музее. Расскажем о самых интересных экспонатах.





- Подарок к празднику от филармонии. Сегодня на главной улице областного центра будут звучать песни военных лет.





- Тебе, любимый город! Какие спортивные победы посвятили орловские спортсмены 76-й годовщине освобождения Орла от фашистов?