Новости версия для печати

В минувшие выходные орловские пожарные тушили дачу, кухонный гарнитур, баню и гараж

Так, в результате пожара в СНТ «Виктория» Мценского района дом выгорел на площади 20 квадратных метров, кровля обрушилась. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрообогревателя. Размер ущерб устанавливается; пострадавших нет.



Еще одно возгорание произошло на улице Ломоносова в городе Орле. В результате пожара в двухкомнатной квартире термические повреждения получил кухонный гарнитур. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В результате пожара в хозпостройке в Троснянском районе она выгорела полностью, кровля сгорела и обрушилась на всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Среди выездов на происшествия был и вызов на возгорание бани и гаража в поселке Совхозный Ливенского района. В результате пожара обуглились потолочные перекрытия и деревянная обрешетка кровли на площади десять квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – загорание горючих материалов перекрытия от перегрева дымоходной трубы. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.



4 августа в 02.51 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Планерной в городе Орле. В результате пожара в районе бензобака выгорело лакокрасочное покрытие. Повреждена горловина бензобака. Стекло с правой стороны повреждено от воздействия огня. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.