В минувшие выходные орловские пожарные тушили дачу, кухонный гарнитур, баню и гараж

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понедельник
5.08.2019
18:06:58
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В минувшие выходные орловские пожарные тушили дачу, кухонный гарнитур, баню и гаражВсего за минувшие выходные пожарные выезжали 15 раз.
Так, в результате пожара в СНТ «Виктория» Мценского района дом выгорел на площади 20 квадратных метров, кровля обрушилась. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрообогревателя. Размер ущерб устанавливается; пострадавших нет.
Еще одно возгорание произошло на улице Ломоносова в городе Орле. В результате пожара в двухкомнатной квартире термические повреждения получил кухонный гарнитур. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.
В результате пожара в хозпостройке в Троснянском районе она выгорела полностью, кровля сгорела и обрушилась на всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.
Среди выездов на происшествия был и вызов на возгорание бани и гаража в поселке Совхозный Ливенского района. В результате пожара обуглились потолочные перекрытия и деревянная обрешетка кровли на площади десять квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – загорание горючих материалов перекрытия от перегрева дымоходной трубы. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.
4 августа в 02.51 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Планерной в городе Орле. В результате пожара в районе бензобака выгорело лакокрасочное покрытие. Повреждена горловина бензобака. Стекло с правой стороны повреждено от воздействия огня. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.
Анастасия Дорохова
5 августа 2019 года
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