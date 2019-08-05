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Спортивные победы - в честь 76-й годовщины освобождения Орла

Над озером Светлая Жизнь поднялись белые паруса - там соревнуются яхтсмены не только из Орла, но и Воронежа, Липецка, Ярославля. А лучших в волейболе, брейкдансе и боксе уже определили.

В Орле прошел волейбольный турнир на призы Геннадия Зюганова. Участие в турнире приняли 12 команд. Победила команда «Молодцы». За красивую игру волейболисты получили заслуженные награды из рук почетных гостей соревнований.
 
В центре Орла в этот день эмоций было не меньше. Специально построенную сцену заняли любители брейкданса. Собралось их немало – свои умения зрителям показали более 200 спортсменов из Орла, Брянска, Курска, Белгорода и других городов. Кстати, прошедший фестиваль – одна из первых масшабных демонстраций орловцам нового олимпийского вида спорта. Брейкданс включен в программу игр в Токио в 2020 году.
 
Михаил Зубов, тренер по брейкдансу: «Открылись новые перспективы, новые горизонты. Брейкданс вышел, скажем так, из подполья. Никто уже не говорит, что мы какой-то ерундой занимаемся. Нет, это уже серьезный, официальный вид спорта, который в дальнейшем будет только развиваться и набирать обороты».
 
Вечером дебютантов олимпийского движения сменили его классические представители. На ринг в центре Орла вышли мастера спорта по боксу из городов ЦФО. Яркие поединки привлекли большое внимание гуляющих в центре города. Среди самых интересных поединков стала встреча орловца Алексея Пирогова с соперником из Твери. Бой продлился все три раунда, победа нашему спортсмену досталась решением судей. Больше всех радовался за Алексея его отец, который является и его тренером.
 
Александр Анпилогов, президент Орловской областной федерации бокса: «Мы ставили целью следующее: популяризация спорта, хотели поздравить наш город, показать нашему городу легендарных людей, героев, которые являют собой честь, мужество и доблесть нашей страны. И я думаю, что этот праздник получился».
 
Праздничные спортивные события продолжатся в Орле и сегодня. К примеру, вечером жителей и гостей города ждут на фестиваль единоборств, которые пройдет также в центре Орла.





Анастасия Дорохова
5 августа 2019 года

 


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