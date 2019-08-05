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Над Орлом снова реет Знамя Победы

Дубликат того флага, обагренного кровью, который прятали под гимнастерками солдаты, отвоевывая Орел, взметнулся сегодня над легендарным зданием на площади Мира. И сегодня Орёл в дар получил бесценную реликвию от семьи героя-разведчика. Потомки солдата передали на хранение городу Орден Красного Знамени. Им Иван Санько был награждён за свой бессмертный подвиг.

Знамя, которое разведчики Иван Санько и Василий Образцов водрузили 5 августа 1943 года над Орлом, стало символом долгожданной свободы и великой Победы Красной Армии в Орловской наступательной операции. А имена Ивана Санько и Василия Образцова для орловцев стали примером героизма и мужества. Именно поэтому потомки разведчика и преподнесли городу такой дар сегодня, на митинге Памяти. Храниться Орден Красного Знамени будет в областном краеведческом музее.

Галина Санько, невестка И. Д. Санько: «Настолько много связано с Иваном Дмитриевичем в этом городе - он же не только в военное время здесь проявлял героизм, но и в мирное время он вёл большую патриотическую воспитательную работу. Семья так посчитала - мой супруг умер, но мы заранее уже обговорили этот вопрос, что этот орден должен находиться здесь, где всё связано с Иваном Дмитриевичем Санько».



Антон Киселёв
5 августа 2019 года

 


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