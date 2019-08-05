Новости версия для печати В Орле проходят мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков На бульваре Победы прошла выставка, посвященная Дню освобождения Орла. Под открытым небом можно было посмотреть и подержать в руках оружие. С подобным солдаты освобождали Орел. Там же - история тех кровавых дней, но запечатленная фотографами. Снимки 1943 года, на их фоне - живые свидетели, герои-орловцы.



Сегодня, в день 76-й годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков, вспоминают героев, отдавших свои жизнь за мир и свободу. Праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к стеле «Орел – город воинской славы» в память о мужестве и героизме участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Алые цветы, как символ печали и скорби, жители и гости областного центра возложили к подножью памятника генералу Горбатову. Он командовал 3-й армией, освобождавшей Орел в августе 1943 года.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «5 августа для всех жителей области это святой праздник. Я надеюсь, что сегодня торжественные мероприятия и в сквере Танкистов, и у стелы Воинской славы в очередной раз будут нам назиданием о том героическом подвиге, который совершили наши предки, для того чтобы мы работали, стремились и развивали замечательный город и область».

Геннадий Зюганов, Почётный гражданин г. Орла, председатель ЦК КПРФ: «Орел достоин и достойно несет знамя Победы в современность. Потому что нас снова окружили санкциями, снова появились дополнительные военные угрозы. Мы обязаны впитать все лучшее, что было в нашей истории».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Я хочу пожелать мира, здоровья и благополучия нашей орловской земле! С праздником, дорогие друзья».

В центре Орла, вдоль бульвара Победы расположилась выставка. Под открытым небом - редкие фотографии: снимки момента освобождения, а также портреты двенадцати жителей города - живых свидетелей кровавой истории.



Здесь же развернулись творческие мастерские. Гостям предлагали посмотреть и подержать в руках оружие Победы, принять участие в викторине, сделать своими руками открытку. Можно было отправить и благодарность ветерану Великой Отечественной войны. Предлагалось выбрать имя, адрес, написать письмо.



День города - не только еще одна возможность сказать спасибо ветеранам, но и повод узнать о родном крае чуточку больше.









Анна Вайсергисер

5 августа 2019 года







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