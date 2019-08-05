Новости версия для печати В Хотынце полицейские нашли заблудившихся грибников На поиски потребовалось несколько часов.



Сообщение о пропаже трех женщин поступило с пульта 112. Грибники потерялись в районе населенного пункта Казаковка.



Через несколько часов напряженная работа увенчалась успехом – заблудившихся нашли. Полицейские предложили вызвать медицинскую помощь, однако женщины, обрадованные спасением, отказались. Тогда сотрудники полиции довезли грибников до автомобиля, который они оставили недалеко от населенного пункта Казаковка. Несколько дней спустя женщины обратились в одно из региональных изданий с благодарностью в адрес полицейских и попросили написать об их истории.





Анастасия Дорохова

5 августа 2019 года







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