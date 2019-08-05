В Хотынце полицейские нашли заблудившихся грибников

|
понедельник
5.08.2019
18:06:34
|
|
В Хотынце полицейские нашли заблудившихся грибниковНа поиски потребовалось несколько часов.
Сообщение о пропаже трех женщин поступило с пульта 112. Грибники потерялись в районе населенного пункта Казаковка.
Через несколько часов напряженная работа увенчалась успехом – заблудившихся нашли. Полицейские предложили вызвать медицинскую помощь, однако женщины, обрадованные спасением, отказались. Тогда сотрудники полиции довезли грибников до автомобиля, который они оставили недалеко от населенного пункта Казаковка. Несколько дней спустя женщины обратились в одно из региональных изданий с благодарностью в адрес полицейских и попросили написать об их истории.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта