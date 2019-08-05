Новости версия для печати На ремонт мценского краеведческого музея нужно еще 8 миллионов рублей Городская администрация подготовила смену на продолжение работ.



Как рассказала в интервью газете «Мценский край» начальник отдела культуры и социальной политики администрации города Мценска Марина Чурсина, на ремонт здания музея уже потрачено 5 миллионов рублей. На эти средства заменены оконные блоки, тепловой узел, отремонтировано отопление, освещение, водоснабжение. Кроме этого, депутат облсовета Сергей Волков выделил 150 тысяч рублей на приобретение музейного оборудования. Отмечается, что необходимый пакет документов для продолжения ремонта подан на включение в межведомственную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».





Анастасия Дорохова

5 августа 2019 года







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