Новости версия для печати Сегодня в Орле проходит выставка-ярмарка традиционных и современных ремесел Выставка-ярмарка работает в Городском парке. Умельцы из 13 регионов России и из Беларуси привезли в Орёл то, чем богата и гордится их земля.



В День города сувениры с орловской символикой особенно актуальны. У умельцев есть прекрасная возможность не только представить свой товар, но и познакомить гостей с исконно орловскими мотивами. Например, узоры вышивки орловский спис можно встретить не только на рушниках и салфетках, но и на глиняных и деревянных изделиях.



Галина Голубева участник ярмарки (г. Орёл): «Эта вышивка аутентична именно для Орловской области, и мы стараемся ее пропагандировать в своих работах».

От многообразия и красоты разбегаются глаза. Здесь можно подобрать не только украшения для интерьера и полезные в хозяйстве предметы, но и обереги, способные повлиять на жизнь. Например, собрать свой собственный мешочек счастья - ведь каждый его понимает по-разному. А можно приобрести уникальные музыкальные инструменты - свистульки, трещотки, ложки.



На ярмарку мастеров приехали и гости из разных областей. Поэтому здесь можно найти и оренбургские платки, и нижегородскую хохлому, и Суздальскую бересту. Из Крыма привезли изделия из южных пород деревьев. Из Калининграда - янтарные украшения и поделки, из Витебска - глиняную посуду, созданную по старинной традиционной технологии молочения. В общем - чем богаты, тем и рады. В каждой области есть свои традиции, и у гостей была возможность не только приобрести что-то оригинальное, но и подробнее узнать о них.









Татьяна Тимохина

5 августа 2019 года







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